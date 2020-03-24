Челябинского мундепа, из-за ареста которой в городе проходили митинги, освободили из СИЗО

Челябинский областной суд изменил меру пресечения муниципальному депутату Алесе Субботиной с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

«Суд сам пока не знает, чем мотивировал свое решение. Дня через три поймет», — сказал «Новой» адвокат Константин Акулич. По его мнению, избрание меры пресечения в виде содержания в СИЗО было нецелесообразным и необоснованным с учетом вменяемых ей преступлений. Кроме того, Субботтина ранее не была судима, отмечает защитник.

Напомним, неделю назад в поддержку Субботиной на пикете в Челябинске собралось около 100 человек. Они требовали изменения для нее меры пресечения на домашний арест.

Алесю Субботину подозревают в махинациях с продажей квартир во время работы риелтором в 2011-2015 годах. Уголовное дело против нее появилось после того, как в 2019 году она стала депутатом Калининского района Челябинска, победив на выборах кандидата от «Единой России». Активистка также известна своей борьбой за челябинскую экологию и участием в «экологической вахте» против строительства Томинского ГОКа.