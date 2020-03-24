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Малый и средний бизнес могут освободить от проверок на весь год

Экономика

 

Минэкономразвития направил в правительство проект распоряжения, уточняющего правила моратория на проверки на бизнес. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Так, министерство предлагает прекратить проверки для малого и среднего бизнеса до конца года, а для крупного — до 1 мая. По информации издания, эти сроки могут измениться в зависимости от ситуации. Для крупного бизнеса планируется оставить только 30% самых важных проверок.

Внеплановых проверок мораторий не коснется только в том случае, если бизнес принес вред людям. Однако они будут проводиться только по предварительному разрешению прокуратуры. Документ также призывает контролеров не штрафовать компании.

По данным Интерфакса, российские власти готовятся ввести и другие регуляторные послабления для борьбы с экономическими последствиями пандемии. В частности, Минэкономразвития предлагает дать компаниям некоторых отраслей право работать после истечения срока лицензии еще в течение полугода.

Теги:
kb, проверки, бизнес
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