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Власти Китая решили отменить карантин в провинции Хубей, с которой началось распространение коронавируса

Общество

 

В китайской провинции Хубей, с которой началось распространение нового типа коронавируса COVID-19, с 25 марта отменят карантин. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения страны.

Въезд и выезд в город Ухань, закрытый с 23 января, откроют 8 апреля. При этом колледжи, школы и детские сады будут закрыты, пока ситуации в провинции не будет дана научная оценка. 

Жителям провинции и тем, кто ее посещает, разрешат передвигаться со специальным кодом, создаваемом на телефоне, с помощью которого будут контролировать состояние здоровья граждан. Пересекать границу смогут только люди с зеленым кодом. Для поездки в другие провинции жители Хубея должны будут пройти дополнительный тест на коронавирус. 

О COVID-19 власти Китая рассказали в конце прошлого года. Национальная комиссия по здравоохранению отметила, что в больницах Китая остаются 4735 человек. За прошедшие сутки в стране выявили 78 новых случаев, 456 человек выздоровели. В общей сложности за время распространения COVID-19 в Китае была зарегистрирована 81 тысяча заболевших, число вылечившихся превысило 73 тысячи, более трех тысяч человек от коронавируса скончались. 

Теги:
em, карантин, коронавирус, китай
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