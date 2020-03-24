ЦБ призвал банки ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — объясняет ЦБ. Регулятор также предлагает регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, банкоматов и терминалов.

Кроме того, перед выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы купюры должны быть выдержаны в банках в течение срока, за который вирус погибнет. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, а на пластиковом — до 9 дней. Роспотребнадзор отмечает, что наличные, которые выдаются банкам, выдерживаются в ЦБ не менее двух недель.

Как выяснил «Коммерсант», небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за распространения коронавируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, ритейлеры таким образом стремятся сэкономить на эквайринге, либо уйти от налогов.