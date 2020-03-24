ФСБ заявила о задержании более 30 хакеров в 11 российских регионах за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности задержала более 30 хакеров в 11 регионах России за продажу краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов. Об этом сообщает ТАСС.

Задержания прошли в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Петербурге и Севастополе. Помимо россиян, среди задержанных есть граждане Литвы и Украины. По данным ФСБ, они получали доступ к учетным записям интернет-пользователей и платежных систем и таким образом могли продавать карты.

Обыски прошли по 62 адресам, в ходе которых ФСБ изъяла более 1 млн долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты. Также силовики нашли поддельные паспорта и служебные удостоверения правоохранителей.

25 задержанных обвинили в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Они находятся под арестом.