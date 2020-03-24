Российские аэропорты попросили правительство принять экстренные меры поддержки отрасли из-за пандемии

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьер-министру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли в связи с проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса. Письмо к главе правительства опубликовано в телеграм-канале МАА.

В обращении говорится о серьезных ограничениях, которые привели почти к полному закрытию международного сообщения и значительному снижению внутренних перевозок. Из-за этого отрасль теряет доходы и в ближайшее время может столкнуться с риском вынужденных масштабных сокращений персонала, предупреждает ассоциация. Также, по мнению МАА, аэропорты рискуют оказаться на грани банкротства.

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В связи с этим ассоциация просит Мишустина предоставить поставщикам авиакомпаний госгарантии, предусмотреть полное или частичное покрытие затрат перевозчиков на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет госсубсидий. МАА также призывает освободить аэропорты от арендной платы за использование федерального имущества аэродромов и предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.

В качестве других мер предлагается обеспечить финансирование затрат аэропортов на сохранение персонала. Операторов аэропортов с госучастием ассоциация просит освободить от уплаты дивидендов за 2019-2020 годы.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции Россия ограничила авиасообщение со всеми странами за исключением рейсов из Москвы в столицы ряда государств. Кроме того, авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы для возвращения россиян из-за границы.