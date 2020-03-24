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«Левада-центр»: 75% россиян считают советскую эпоху лучшим периодом в истории страны

Общество

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Три четверти россиян (75%) считают советскую эпоху лучшим временем в истории страны, а не согласны с этим 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

С советской эпохой у респондентов ассоциируются стабильность и уверенность в завтрашнем дне (16%), хорошая жизнь в стране (15%) и личная жизнь – детство, молодость, родители (11%). В целом положительно этот исторический период оценивают 76% опрошенных, нейтрально – 38%, а отрицательно – 7%. При этом 65% сожалеют о распаде СССР.

Однако вернуться на путь Советского Союза согласны только 28% респондентов. Большинство опрошенных выступают за «особый путь» России (58%), а 10% – за европейский вариант развития. 

Личные воспоминания о советской эпохе вытесняются общими представлениями о хорошей жизни, объяснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия «Ведомостям». Ностальгия по СССР больше свойственна старшему поколению. Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что она увеличивается в периоды, когда люди чувствуют несправедливость или тревожность в настоящем. Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что положительная оценка советского периода – ретро-утопия о советской эпохе, связанная с проблемами с уровнем и качеством жизни сейчас. 

Теги:
ссср, соцопрос, левада-центр, em
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