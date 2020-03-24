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Экс-глава Роскомнадзора стал гендиректором «Газпром-медиа»

Общество

 

Совет директоров «Газпром-медиа» назначил бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова назначили на пост гендиректора. Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга. 

Жарова назначили гендиректором «Газпром-медиа» сроком на три года, он вступает в должность с сегодняшнего дня. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что опыт Жарова и его «глубокое понимание» процессов, которые происходят в медиаотрасли, «призваны успешно решить поставленные задачи». 

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил экс-главу Роскомнадзора от предыдущей должности накануне. Жаров возглавлял ведомство с 2012 года. 

Холдинг «Газпром-медиа», владеющий активами во всех сегментах медиарынка, с 2015 года возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он стал вице-премьером. 

Теги:
em, газпром, жаров
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