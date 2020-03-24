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В Йошкар-Оле пришедших на заседание по делу «Свидетелей Иеговы» слушателей вызвали на допрос в ФСБ

Общество

 

В Йошкар-Оле пришедшим на заседание по продлению меры пресечения последовательнице «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) Екатерине Пегашевой вручили повестки на допрос в ФСБ. Об этом говорится на сайте организации.

Заседание по делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК) против жительницы Марий Эл проходило 18 марта. В здание суда пустили только шестерых слушателей, на входе им выписали повестки на допрос в ФСБ 24 марта. 

Дело против 30-летней Пегашевой завели в конце сентября из-за «проведения бесед в целях пропаганды» и участия в мероприятиях «Свидетелей Иеговы». С октября она находится в СИЗО, арест девушке продлили до 26 мая.

В конце января повестки на допрос в ФСБ получили около 100 слушателей, пришедших на заседание суда в Липецке. Из-за произошедшего они пожаловались в Генпрокуратуру, заявив о «внепроцессуальных связях» руководства суда и ФСБ.

Теги:
kb, свидетели иеговы, йошкар-ола
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