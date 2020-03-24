«Ведомости» рассказали о нехватке парацетамола в московских аптеках

Большинство жаропонижающих нерецептурных лекарств отсутствовало в продаже 23 марта на онлайн-ресурсе «Здравсити» (проект ЦВ «Протек»). Об этом пишут «Ведомости».

Самого дешевого парацетамола и ряда востребованных препаратов с тем же веществом (эффералган, панадол) не было в крупнейшей российской онлайн-аптеке apteka.ru, а также на ресурсе eapteka.ru.

По данным горячих линий apteka.ru, а также сетей «Ригла», «Эркафарма», «36,6», «Столички», «Неофарм» и «Асна», в большинстве аптек парацетамола 23 марта не было. В частности, на сайте «Неофарма» говорилось, что забрать это лекарство можно только в части аптек, он был только в трех точках из более чем 100.

Гендиректор ресурса eapteka.ru Антон Дешевый утверждает, что дешевый парацетамол есть на аптечных полках. На сайте же можно найти «товар, который подвозят со склада под запрос покупателя». «Импульсный ажиотажный спрос мог вынести все с полок, поэтому статистика нерелевантна», — предположил он.

Глава отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов сказал, что у ресурса нет проблем с поставками жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. Однако он отметил, что в период со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих увеличились на 790% в денежном эквиваленте по сравнению с предшествующей неделей, а с 16 по 20 марта – на 181%.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объяснил рост спроса на парацетамол рекомендациями Всемирной организации здравоохранения не использовать при коронавирусе лекарства ибупрофена, а применять этот препарат. Использовать парацетамол при COVID-19 рекомендовал и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В конце января был зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов, в том числе «Арбидола». В феврале СМИ рассказали, что Комиссия здравоохранения Китая включила препарат «Абидол», его аналог, в предварительный план лечения от коронавируса. Федеральная антимонопольная служба посчитала рекламу «Арбидола» как лекарства от COVID-19 нарушением закона «О рекламе», так как в инструкции по применению не было сказано о его действии при лечении этой инфекции.