Что произошло за ночь 24 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
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- В Великобритании ввели трехнедельный карантин. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что покидать свои дома граждане смогут только для похода в магазин за товарами первой необходимости, для занятий спортом, медицинских нужд и поездки на работу, если профессия не позволяет работать дистанционно. На этот период в стране будут закрыты непродовольственные магазины, а в общественных местах запрещено собираться больше двух человек.
- Советскую эпоху считают лучшей в истории страны три четверти россиян. Согласно результатам опроса «Левада-центра», не согласны с этим утверждением только 18% респондентов. Социологи объясняют, что личные воспоминания россиян о СССР вытесняются общими представлениями о социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне и хорошей жизни в тот период.
- В московских аптеках возник дефицит жаропонижающих препаратов. Как выяснили «Ведомости», 23 марта парацетамол и другие лекарства с тем же действующим веществом отсутствовали в продаже на нескольких онлайн-ресурсах и в крупнейших сетях аптек.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил передать дела предпринимателей суду присяжных. Соответствующий законопроект он уже направил главе Верховного суда, который и сам ранее выступал с инициативой о рассмотрении таким же образом дел о мошенничестве.
- В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом. По данным китайских властей, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано только 78 новых случаев заболевания и семь смертей. Из больниц выписали 456 пациентов.
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Теги:бизнес, ссср, великобритания, коронавирус, kb
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