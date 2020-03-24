В Великобритании ввели строгий карантин из-за коронавируса

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении строгого карантина на территории страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно новым ограничениям, люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое – запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе. Тех, кто будет нарушать новые правила, полиция сможет штрафовать.

Помимо этого, Джонсон объявил о закрытии магазинов, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Ограничения будут действовать в течение трех недель, после этого их могут смягчить.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничили передвижение граждан и ряд других европейских стран, в том числе Италия и Франция. Собираться больше двух запрещено и в Нидерландах. Издание Liberation утверждало, что ввести жесткий карантин на территории Великобритании Джонсона убедил французский лидер Эмманюэль Макрон. Всего на территории Соединенного Королевства подтверждено более 5,5 тысяч случаев коронавируса, 281 человек от него скончался.