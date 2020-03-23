ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в твиттере организации.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020

«Потребовалось 67 дней после первого зарегистрированного случая заболевания, чтобы были достигнуты первые 100 тысяч случаев заражения, 11 дней — для 200 тысяч и всего четыре дня для 300 тысяч случаев», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что для предотвращения распространения болезни необходимо проводить тесты, если есть подозрение на заражение, а тех, кто заболел – изолировать.

Гебрейесус также заявил, что из многих стран поступает информация о заражении работников системы здравоохранения. «[Они] могут эффективно выполнять свою работу только тогда, когда они могут делать это безопасно», — заявил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 по всему миру почти достигло 333 тысяч, более 14,5 тысяч человек от него скончались. 11 марта организация заявила о пандемии коронавируса.