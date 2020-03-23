ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста в еврозоне

Совет Евросоюза по экономике и финансам поддержал предложение Еврокомиссии о временной приостановке действия Пакта стабильности и роста из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении совета.

Приостановка действия документа позволит властям делать дополнительные вливания в экономику. По мнению министров финансов стран ЕС, мера обеспечит необходимую гибкость для принятия решений по поводу поддержки систем здравоохранения стран и защиты граждан.

«Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский Союз. Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне», — заявили в совете.

Пакт стабильности и роста был принят в 1997 году в Амстердаме. По нему страны ЕС обязаны соблюдать условия о том, что годовой дефицит бюджета не должен составлять более 3% ВВП, а национальный долг обязан быть меньше 60% валового продукта. Действие Пакта приостановили впервые.