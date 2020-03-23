Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Согласно документу, Жарова освобободили от поста по его просьбе. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что экс-глава Роскомнадзора уже завтра выйдет на новую работу: он станет гендиректором «Газпром-медиа».
Жаров возглавил Роскомнадзор в 2012 году. До этого в разные годы он работал пресс-секретарем Минздрава, позже — главы правительства и замминистра связи.
Холдинг «Газпром-медиа» владеет активами во всех сегментах медиарынка. Должность председателея совета директоров компании занимает предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
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