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Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Общество

 

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом говорится в распоряжении правительства. 

Согласно документу, Жарова освобободили от поста по его просьбе. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что экс-глава Роскомнадзора уже завтра выйдет на новую работу: он станет гендиректором «Газпром-медиа». 

Жаров возглавил Роскомнадзор в 2012 году. До этого в разные годы он работал пресс-секретарем Минздрава, позже  — главы правительства и замминистра связи. 

Холдинг «Газпром-медиа» владеет активами во всех сегментах медиарынка. Должность председателея совета директоров компании занимает предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Теги:
жаров, роскомнадзор, em
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