Профсоюз «Учитель» потребовал перевести педагогов на удаленную работу

Профсоюз «Учитель» потребовал от властей разрешить перейти педагогам на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом. Текст письма имеется в распоряжении «Новой газеты».

В профсоюзе отметили, что средний возраст педагогов в России — 46 лет, а значительная часть преподавателей старше 60 лет. Таким образом, требование посещать работу, по мнению авторов письма, идет вразрез с рекомендациями Минздрава об изоляции пожилых людей.

Помимо этого, определенные проблемы создает переход на дистанционное обучение и свободное посещение, так как в некоторых учебных заведениях нет возможности для этого. Для ряда семей учащихся переход на дистанционное обучение тоже невозможен.

«Готовых методик преподавания не существует. Министерство просвещения предлагает использовать скайп, но он не позволяет вести уроки для 25-35 человек, а это типичная наполняемость классов в российских школах/колледжах. Экстренная подготовка и проведение дистанционных уроков требуют дополнительных затрат времени и сил, поэтому на эту работу должно быть заключено дополнительное соглашение с соответствующей оплатой», — отметили в «Учителе».

Профсоюз 20 марта уже обратился со своими предложениями в Министерство просвещения. Также он планирует начать сбор подписей под требованием о переходе на удаленную работу любого учителя, который посчитает это необходимым.

В российских школах с 23 марта по 12 апреля объявили трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Помимо этого, колледжи были закрыты, а многие вузы перешли на дистанционное обучение.