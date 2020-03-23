В Черногории задержали россиянку за фейки о коронавирусе

В черногорском городе Тиват задержали 35-летнюю женщину из Москвы за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал RTCG со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, россиянка опубликовала в социальной сети информацию о том, что в Черногории заражены коронавирусом якобы около тысячи человек, шестеро скончались и что сценарий развития распространения инфекции ожидается как в Италии. Помимо этого, она заявила, что сотрудники отеля «Авала» заразились и были госпитализированы.

В российском посольстве в Черногории заявили, что держат ситуацию на контроле. ТАСС дипмиссия уточнила, что москвичку 1985 года рождения отправили на карантин, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Делом занимается прокуратура города Котора.

В Черногории, по последним данным Института общественного здоровья, подтверждено 22 случая заражения коронавирусом. Накануне в стране зафиксировали первую смерть от COVID-19: скончался пациент 1955 года рождения с хронической болезнью легких.