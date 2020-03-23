Мосгоризбирком предложил организовать для жителей столицы четырехдневное онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Мосгоризбирком утвердил положение об электронном дистанционном голосовании в Москве на предстоящем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает Интерфакс.

Москвичи смогут проголосовать по изменениям дистанционно — в электронном виде — в период с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, рассказал глава комиссии Юрий Ермолов. Заявления на участие в дистанционном голосовании можно будет подать с 25 марта по 16 апреля на порталах mos.ru и «Госуслуги». Отозвать заявление возможно в эти же сроки.

Впервые онлайн-голосование в качестве эксперимента вводили на выборах в Мосгордуму в 2019 году на трех избирательных участках. Кандидат в депутаты Роман Юнеман заявлял, что из-за сбоев в системе итоги голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей». В движении в защиту прав избирателей «Голос» говорили, что из-за сбоев многие не смогли проголосовать.

Голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако, по информации «Ведомостей», из-за пандемии коронавируса его могут перенести на июнь. «Коммерсант» сообщал, что региональным избиркомам рекомендовали приостановить агитацию.