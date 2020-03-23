Новым главным редактором «Ведомостей» станет один из основателей журнала «Эксперт»

Один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров с 24 марта станет исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости», говорится в заявлении редакции. Занимавший должность с весны 2017 года Илья Булавинов решил уйти после истечения контракта в середине апреля.

На прошлой неделе также стало известно о смене владельцев газеты: от медиаменеджера Демьяна Кудрявцева и его бизнес-партнеров она перешла главному редактору газеты «Наша версия» Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу, который был одним из главных свидетелй обвинению по делу ЮКОСа. Сумма сделки не раскрывалась; она будет закрыта в течение одного-двух месяцев.

Помимо «Эксперта», Шмаров был научным редактором в ИД «Коммерсантъ», гендиректором «Сноба», а также недолго — ведущим телеканала «Дождь». Помогать ему в «Ведомостях» в должности редакционного директора будет журналист Юрий Кацман — до 2011 года он был гендиректором медиагруппы «Живи» Михаила Прохорова, куда в том числе входил «Сноб».