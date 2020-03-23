«Должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно». Главу города в Пермском крае поместили на карантин из-за отдыха в ОАЭ

Главу Кунгура Сергея Гордеева поместили на карантин из-за отпуска, проведенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Гордеев находился в отпуске с 16 по 23 марта, поездка была согласована с администрацией губернатора. Однако по возвращении в Кунгур глава города был помещен на карантин. Он будет работать удаленно две недели, начиная с завтрашнего дня, сообщили в администрации. Проходит ли Гордеев карантин вместе с семьей в администрации не сказали, сославшись на то, что это частная информация.

Источник в администрации губернатора Пермского края рассказал «Новой газете», что отправить Гордеева на карантин предписал лично глава региона Дмитрий Махонин. Собеседник уточнил, что отпуск был действительно согласован еще в начале года, однако в нынешний ситуации Сергей Гордеев «сам должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно. Тем более, что приказ о введении в регионе режима повышенной готовности был введен с 15 марта, а отпуск Сергея Гордеева проходил с 16 по 23 марта».

Первый подтвержденный случай коронавируса в Пермском крае был зафиксирован 13 марта. На сегодня в крае три человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, все они находятся в Перми. 39 человек наблюдаются в больницах с симптомами ОРВИ, у них взяты анализы на коронавирус. 1527 человек изолированы на домашнем карантине.