ФСБ задержала крымского татарина из Джанкоя по делу о призывах к терроризму в фейсбуке

В городе Джанкое на севере Крыма сотрудники ФСБ и ОМОНа Росгвардии задержали 26-летнего крымского татарина по делу об оправдании терроризма в соцсетях. Об этом Интерфаксу сообщило республиканское управление ФСБ.

По версии следствия, он опубликовал несколько видео с призывами к террористической деятельности. После допроса мужчина признал вину, его отпустили под подписку. В ходе обыска у него изъяли электронные носители и технику.

Адвокат Эмиль Курбединов уточнил, что задержание было произведено не сегодня. «Родственники задержанного сначала вообще посчитали, что он похищен, потому что на момент задержания дома он был один. Они написали и заявление о похищении. Насколько мне известно, дело было заведено из-за поста в фейсбуке. Ни к какой террористической организации при этом на момент задержания его не причисляли», — рассказал он «Новой газете».

На оперативных кадрах видно, как подозреваемый снимает со стены желто-голубой флаг крымских татар (не запрещен в России), а на лежащем на столе смартфоне во время подписания протоколов играет видео с Шамилем Басаевым 2005 года, где тот опровергал слухи о своей гибели (было заблокировано прошлым летом по закону о неуважении к госсимволам).