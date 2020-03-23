Reuters: российские компании согласились увеличить скидку за нефть для Беларуси

Российские нефтяные компании договорились с Беларусью об условиях возобновления поставок сырья с 1 апреля, сообщили источники Reuters и РБК в отрасли. Скидка за тонну нефти марки Urals составит 15,7 долларов — это на 12 долларов больше, чем ожидалось ранее.

Белорусская сторона, которая после прекращения поставок в январе начала поиск альтернативных поставщиков, еще не определилась, сколько российской нефти ей нужно. Ранее Россия предлагала Беларуси скидку в 7 долларов за тонну, однако там не согласились на это.

Хотя межправительственное соглашение 2017 года предполагает экспорт до 24 млн тонн в год (этого достаточно, чтобы полностью загрузить белорусские НПЗ), в 2018-2019 годах показатель составлял около 18 млн тонн. В прошлом году премия составляла 10 долларов за тонну к цене поставки.

Поставки нефти в Беларусь прекратились с 1 января, поскольку там не согласились на предложенные российскими нефтяниками цены после завершения в России нефтяного маневра. Он включал в себя снижение пошлин на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых, что привело к подорожанию сырья для Беларуси (раньше она обходилась им примерно на 80 долларов за тонну дешевле, чем другим покупателям).

Единственным поставщиком оставался «Сафмар» Михаила Гуцериева. Беларусь также закупила пробные партии у Норвегии и Азербайджана, их доставляли по морю, а не по нефтепроводу «Дружба». В феврале в «Белнефтехиме» говорили, что нефть будут поставлять еще пять российских компаний — без премии к рыночной цене.