Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело за нарушение карантинного режима по коронавирусу

Следственный комитет возбудил против главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края Ирины Санниковой дело по статьям о халатности (ст. 293 УК) и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность жизни или здоровью окружающим (ст. 237 УК). Об этом сообщает ТАСС.

С 6 по 9 марта Санникова была в Испании и не доложила руководству о своей поездке. После возвращения она не стала выдерживать положенный двухнедельный карантин и продолжила ходить на работу. 17 марта ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, впоследствии диагноз подтвердился, уточняет ТАСС.

В процессе работы после поездки Санникова контактировала с 13 иностранными студентами и 11 работниками кафедры местного университета, где она преподает. Всех их также изолировали. Как пишет «Коммерсант», у 11 коллег Санниковой экспресс-тесты выявили возможное наличие COVID-19.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем инстаграме из-за произошедшего называл главного инфекциониста края безответственной и обещал «спросить с нее», когда та поправится. После подтверждения диагноза Санниковой он запретил в регионе проведение массовых мероприятий, приостановил работу детских садов и ввел еще ряд дополнительных мер против распространения коронавируса.