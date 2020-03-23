ФСБ сообщила о задержании студентов, планировавших массовое убийство в техникуме на Сахалине

Федеральная служба безопасности сообщила от предотвращении на Сахалине массового убийства в одном из местных техникумов.

По подозрению в подготовке нападения задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения; у них изъяли обрез, промышленный детонатор, взрывчатые вещества, а также личные дневники с информацией о планируемом вооруженном нападении.

ФСБ подозревает студентов в пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В феврале спецслужбы сообщали о задержании в Саратове двух подростков 14 и 15 лет, которые, по версии следствия, готовились совершить нападение на школу, используя самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете. При этом сами молодые люди отрицают, что готовили теракт.