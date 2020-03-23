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Бизнесмен Потанин пожертвовал миллиард рублей для поддержки НКО

Общество

 

Благотворительный фонд предпринимателя Владимира Потанина направил миллиард рублей на поддержку некоммерческих организаций, помогающих социально незащищенным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными», — пояснил свое решение бизнесмен.

Речь идет об НКО, которые помогают пожилым людям, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям, сиротам и всем, кто находится в трудной ситуации.

В фонде отметили, что на фоне распространения пандемии коронавируса и из-за нестабильной экономической обстановки люди будут чаще обращаться в подобные организации, которые также столкнутся с последствиями кризиса и будут иметь проблемы с финансированием.

В этом году бизнесмен Потанин занял первую строчку в российской части глобального списка Forbes. Его благотворительный фонд начал свою работу в 1999 году, он занимается поддержкой культурных и образовательных проектов.

Теги:
потанин, бизнесмены, благотворительность, sn
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