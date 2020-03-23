Немецкая прокуратура подозревает зятя Михаила Мишустина в отмывании денег

Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова — зятя премьер-министра России Михаила Мишустинна. На материал швейцарского издания Tages Anzeiger от 4 марта обратили внимание «Открытые медиа».

По версии следствия, в 2012 году через немецкую компанию Удодова VG Cargo провели 80 млн швейцарских франков (2,6 млрд рублей). Эти деньги поступили на счет компании в результате некой налоговой аферы в России. Взносы в размере 13,1 млн евро были осуществлены наличными, рассказали изданию в прокуратуре Кобленца.

Правоохранительные органы Цюриха провели обыски в 21 организации по запросу прокуратуры Кобленца. Суд в швейцарской Беллинцоне признал эти компании «оффшорными». Tages Anzeiger не уточняет, в каком статусе Удодов проходит по делу, возбужденному в Германии.

При этом в отмывании денег бизнесмена подозревали и швейцарские правоохранители. Так, в 2007 году связанные с Удодовым фирмы купили историческое здание в центре Цюриха за 32,7 млн долларов и отель на берегу Фирвальдштетского озера за 3,6 млн долларов.

После сюжета швейцарского телеканала о предположительно криминальных деньгах российского бизнесмена в 2012 году полиция начала расследование. По версии полиции, в 2007-2009 годах через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse в общей сложности прошло 330 млн долларов, происхождение которых было непонятным. Уголовное дело в итоге было прекращено после того, как Удодов продал оба здания.

В 2011 году «Коммерсант» называл Удодова «соучастником, а возможно, и одним из организаторов, махинаций с НДС». Тогда речь шла о расследовании попытки хищения из бюджета около двух миллиардов рублей, однако зять Мишустина в итоге получил статус свидетеля. За год до этого тесть Удодова возглавил Федеральную налоговую службу, напоминают «Открытые медиа».

В конце января Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорилось, что предприниматель подарил сестре Мишустина Наталье Стениной гектар земли и два дома. Русская служба «Би-би-си» называла Удодова бизнес-партнером Стениной. Сам он позже рассказал в интервью «Известиям», что с 2008 года женат на ней.