В Карелии историку Юрию Дмитриеву продлили арест до июня
Петрозаводский городской суд продлил до 25 июня арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Следующее закрытое заседание по делу было назначено на 14 апреля, сообщила пресс-служба общества.
На заседании 23 марта рассматривалось только продление меры пресечения, истекавшей через несколько дней. Из-за угрозы здоровью 64-летнему Дмитриеву на фоне пандемии коронавируса судья перенес допрос двух свидетелей.
Дело против Дмитриева о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении его несовершеннолетней приемной дочери возбудили летом 2018 года. Это произошло после того, как Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по предыдущему делу — о снимках ребенка без одежды, найденных на компьютере историка. Он объяснял, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития. Материалы по двум делам объединили.
Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов и захоронений на северо-западе России в годы Большого террора: Сандармох (не менее 7,5 тысячи человек), Красный бор (1193 человека), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число похороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках и другие. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.