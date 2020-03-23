НАК сообщил об убийстве в Кабардино-Балкарии трех подозреваемых в подготовке теракта
В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов убили трех человек, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Перестрелка произошла у села Кременчуг-Константиновском у Баксан в 80 км к юго-востоку от Пятигорска. В НАК уточнили, что силовики получили информацию о подготовке теракта рано утром; во время задержания те начали стрелять по силовикам и были убиты ответным огнем.
Помимо оружия, с собой у них также обнаружили одно взрывное устройство. Вскоре по месту жительства одного из подозреваемых нашли еще два самодельных взрывных устройства с компонентами для их изготовления.
Теги:терроризм, кабардино-балкария, va
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