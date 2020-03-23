В Москве с помощью видеокамер планируют штрафовать за использование телефона при вождении
Управление ГИБДД по Москве собирается установить на дорогах специальные камеры, которые могут определять, что водитель пользуется телефоном во время езды. Об этом «Коммерсанту» рассказал замначальника ГИБДД Александр Быков.
Камеры с софтом на основе нейросети разрабатывает «Строй Инвест Проект», создавшая и другие комплексы для московских дорог. Прибор еще не прошел сертификацию, однако в феврале уже прошли его испытания — штрафы тогда не выносились. «Нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности», — отмечает «Ъ».
В среднем по всей стране ежегодно выносятся более 80 тысяч штрафов за разговоры по телефону во время езды; сумма штрафа составляет 1,5 тысячи рублей — в проекте нового КоАПа, в отличие от других штрафов за вождение, ужесточать наказание по этой статье стали.
Сейчас фото- и видеофиксация используются в Москве для контроля скорости, выезда на обочину и выделенную полосу и т.д В отдельных регионах ГИБДД уже пыталась использовать снимки с камер, чтобы штрафовать за непристегнутые ремни и выключенные фары, однако федеральное управление ведомства в 2014 году запретило использовать несертифицированные для этого приборы. Прошлой осенью оно также рекомендовало инспекторам не выносить штрафы, если нарушения были зафиксированы камерами во время непогоды.