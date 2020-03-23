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Поставщики риса заявили о повышении цен на 30%

Общество

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Поставщики начали повышать оптовые цены для ритейлеров на рис и другие крупы. Как сообщают «Ведомости», уведомления о росте стоимости продуктов получили сети супермаркетов «Лента» и «Магнит».

Также выросла и закупочная цена на гречку — большинство поставщиков увеличило стоимость крупы 15–20%. Свое решение они объяснили увеличившимися затратами на энергию, обслуживание зарубежного оборудования и транспортировку товаров.

Представители торговых сетей отмечают, что пока сетевые магазины не готовы согласиться с новыми ценами на рис и пытаются найти других дистрибьюторов. Что касается гречки, то ритейлеры надеются договорится об удержании цен и параллельно на своих складах, а также в торговых точках делают запасы товаров длительного хранения.

Многие производители круп увеличили производственные мощности из-за роста спроса на их продукцию, который был спровоцирован распространением пандемии коронавируса. Некоторые из них работают теперь круглосуточно и наняли новых сотрудников.

Ранее в Минпромторге рассказали о договоренностях с российскими торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. В Федеральной антимонопольной службе, однако, заявили об участившихся жалобах на рост цен крупы, сахар и муку.

Теги:
sn, коронавирус, ритейлеры, товары, рост цен
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