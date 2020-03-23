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В столице начали ставить диагноз «коронавирусная инфекция» после первой положительной пробы 

Общество

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Коронавирус у москвичей начали диагностировать без отправки анализов в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об изменении методики постановки диагноза в столице сообщила пресс-служба московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», — рассказали в штабе.

Уже сегодня, отметили в оперштабе, люди с первой положительной пробой получают необходимое лечение. Если потребуется, повторное исследование проведут на базе московских лабораторий.

Ранее московские власти пообещали открыть в городе девять новых лабораторий, в которых будут брать анализы на коронавирус, еще три лаборатории будут открыты в Подмосковье. Также о запуске исследований на коммерческой основе заявила компания «Инвитро». За последние сутки в столице был выявлен 71 случай заражения короновирусом, всего в Москве 262 заразившихся.

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Теги:
диагностика, коронавирус, sn, москва
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