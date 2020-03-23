В Москве приостановили действие льготных проездных для школьников

В Москве отменили действие школьных социальных карт для проезда в общественном транспорте на время, пока школы закрыты на карантин для профилактики распространения коронавируса. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте московского мэра Сергея Собянина.

«Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил такое решение мэр, уточнив, что льгота отменяется для учеников средней школы.

Также столичный градоначальник призвал молодежь не встречаться с пенсионерами. «Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет», — уверен Собянин.

Кроме того, московские власти пообещали обеспечить продуктовыми наборами школьников, имеющих право на бесплатное питание — считается, что это поможет семьям с небольшими доходами. В Москве, по данным оперативного штаба, число заболевших за последние сутки увеличилось на 71 человека, всего в стране 438 заразившихся.