Индекс Мосбиржи упал на 4%. Евро достиг 87 рублей, доллар приближается к 81

Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные на ее сайте.

Евро по данным на 10:18 вырос до 87 рублей, доллар достиг 80,94 рубля. На открытии торгов на Лондонской бирже ICE цены на нефть тоже упали. Снижение составило примерно 7-8%, но позже марки Brent и WTI укрепились.

В рамках мер по снижению волатильности рубля Центробанк с расчетами 20 марта продал валюту на 13,7 млрд рублей. Упреждающую продажу регулятор проводит с 10 марта.

Снижение цен на нефть произошло после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи сырья из-за падения спроса на энергоносители в связи с ситуацией с коронавирусом. Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия тоже не решила не сокращать их.

Вслед за рекордным снижением цен на нефть упал и рубль. Доллар впервые с 2016 года на Мосбирже превышал отметку в 81 рубль, евро достигал 89,6.