Мишустин поручил создать систему отслеживания контактировавших с заразившимися коронавирусом
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания граждан, контактировавших с людьми, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.
Ослеживать таких граждан будут по информации сотовых операторов о геолокации телефона человека. О контакте с зараженным COVID-19 людей будут оповещать с помощью сообщений, соответствующую информацию будут направлять и в оперативные штабы российских регионов. Министерство должно выполнить поручение до 27 марта.
Минтруд и Федеральная налоговая служба должны мониторить ситуацию с невыплатой зарплат. Помимо этого, трем российским министерствам Мишустин поручил проработать возможность дистанционной подачи подачи гражданами документов на выплату пособий по безработице.
На борьбу с коронавирусом правительство выделило примерно 23 млрд рублей. Самую большую часть, 7,5 млрд, получил Минпромторг для закупки аппаратов искуственной вентиляции легких.
На территории России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших, 262 человека — на территории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.