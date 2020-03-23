Мишустин поручил создать систему отслеживания контактировавших с заразившимися коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания граждан, контактировавших с людьми, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ослеживать таких граждан будут по информации сотовых операторов о геолокации телефона человека. О контакте с зараженным COVID-19 людей будут оповещать с помощью сообщений, соответствующую информацию будут направлять и в оперативные штабы российских регионов. Министерство должно выполнить поручение до 27 марта.

Минтруд и Федеральная налоговая служба должны мониторить ситуацию с невыплатой зарплат. Помимо этого, трем российским министерствам Мишустин поручил проработать возможность дистанционной подачи подачи гражданами документов на выплату пособий по безработице.

На борьбу с коронавирусом правительство выделило примерно 23 млрд рублей. Самую большую часть, 7,5 млрд, получил Минпромторг для закупки аппаратов искуственной вентиляции легких.

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На территории России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших, 262 человека — на территории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.