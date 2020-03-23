Собянин обязал пожилых москвичей соблюдать режим самоизоляции

Москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут обязаны с 26 марта по 14 апреля оставаться дома. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Друзья, борьба с распространением коронавируса – наша общая борьба. В первую очередь инфекция представляет угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Наша первостепенная задача — защитить эту наиболее уязвимую группу москвичей», — пояснил мэр свое решение.

Исключение будет сделано для руководящих работников. Также не выходить из дома обязали тех, кто страдает бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологией или недавно перенес инсульт. «Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой», — посоветовал столичный градоначальник.

Мэр предположил, что у пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, могут появиться дополнительные расходы из-за вынужденной изоляции. В связи с этим он распорядился оказать им материальную поддержку — каждый оставшийся дома пожилой москвич может получить 4 тысячи рублей.

«Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», — уточнил Собянин. Также мэр запретил операторам связи отключать телефон и интернет при нулевом или отрицательном балансе у тех, кто с 26 марта обязан будет оставаться на карантине.

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Сегодня в Москве выявили еще 71 случай заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в России достигло 438 человек, большинство из них находится в столице. После выздоровления из медучреждений, по данным Роспотребнадзора, выписались 17 человек. 19 марта в одной из московских больниц умерла 79-летняя женщина с коронавирусом, официальной причиной смерти был назван оторвавшийся тромб.