Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 438 человек

В России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, число заболевших достигло 438 человек. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер Михаил Мишустин.

Все новые случаи зафиксированы в Москве, уточнил оперативный штаб. Число заразившихся в столице достигло 262 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей Москвы старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля.

На борьбу с коронавирусом правительство выделило примерно 23 млрд рублей. Самую большую часть, 7,5 млрд, получил Минпромторг для закупки аппаратов искуственной вентиляции легких. Помомио этого, Мишустин дал министерствам и ведомствам поручения. В частности, Минкомсвязи до 27 марта должно разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом.

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Из-за ситуации с COVID-19 в настоящее время на территории всех российских регионов введен режим повышенной готовности. Проведение массовых мероприятий во многих субъектах ограничено. РБК накануне рассказал, что глава московского МВД Олег Баранов поручил руководителям управлений и замам разработать план на случай закрытия въезда в Москву.