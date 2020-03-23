Австралия и Канада отказались отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады отказались отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если сроки их проведения не будут перенесены. Решение было принято на фоне распространения в мире пандемии COVID-19, сообщают пресс-служба НОК Австралии и СBC.

«Очевидно, что Игры не могут пройти в запланированные даты. Наши спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределенность очень мешают им готовиться к соревнованиям», — приводит пресс-служба слова главы олимпийской делегации Австралии Иэна Честермана.

Первым о подобном решении объявил Олимпийский комитет Канады, в котором также заявили о невозможности эффективно подготовиться к соревнованиям из-за проблем на фоне распространения коронавируса. «Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом», — отмечается в заявлении канадского комитета.

Накануне Международной олимпийский комитет сообщил о том, что не исключает возможность переноса Игр в Токио с 2020 на 2021 год, однако окончательного решения так и не было принято. Сейчас там прорабатывают все возможные варианты изменений.