В Абхазии на президентских выборах победил лидер оппозиции

В Абхазии лидер оппозиции Аслан Бжания одержал победу на президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС представитель Центризбиркома страны.

По предварительным данным, Бжания набрал 56,5% голосов. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба стал вторым, за него проголосовали 35,42% избирателей, за экс-главу МВД Леонида Дзапшбу – 2,22%. 1,75% голосов было отдано против всех.

Явка составила 71%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 95 тысяч избирателей.

По местному законодательству инаугурация президента должна состояться через 30 дней после того, как ЦИК огласит окончательные результаты выборов. Ардзинба и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганб уже поздравили Бжанию с победой.

Прошлые президентские выборы прошли в августе 2019 года. На них победил Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов, однако позже он ушел c поста на фоне протестов. Митингующие отмечали, что Хаджимба не получил необходимых 50 + 1% голосов и требовали признать результаты выборов нелегитимными.