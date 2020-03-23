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Что произошло за ночь 23 марта. Коротко

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

 

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом. По данным собеседников «Ведомостей», новая дата пока не согласована, но о ней могут сообщить до 25 марта. 

На открытии торгов цены на нефть снова обрушились. По данным Лондонской биржи ICE, снижение составило примерно 7-8%, но позже марки Brent и WTI укрепились. 

На президентских выборах в Абхазии одержал победу лидер оппозиции Аслан Бжания. Он набрал 56,5% голосов после обработки всех бюллетеней. Экс-министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов, бывший глава МВД Леонид Дзапшба — 2,22%. 

Канада и Австралия решили не отправлять на Олимпиаду-2020 своих спортсменов из-за пандемии коронавируса. Обе страны попросили Международный Олимпийский комитет не проводить соревнования в этом году, а перенести их на следующий. 

РБК узнал о поручении главы управления МВД по Москве Олега Баранова до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Документ обязывает правоохранителей предусмотреть мероприятия при ограничении въезда и выезда транспорта из Москвы, а также на случай введения комендантского часа. 

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Теги:
коронавирус, нефть, выборы, em
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