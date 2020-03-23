«Ведомости»: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

В администрации президента рассматривают возможность переноса голосования по поправкам в Основной закон с 22 апреля на июнь в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.

По данным собеседников издания, сейчас власти согласовывают дату. «Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», — пояснил один из источников «Ведомостей». Вопрос может решиться до 25 марта.

Издание утверждает, что плебисцит вряд ли объединят с единым днем голосования в сентябре. В июне же его сложно провести из-за того, что в школах, где располагается большинство избирательных участков, в этот месяц должны проходить выпускные экзамены, однако из-за коронавируса дата их проведения также может быть перенесена.

Один из собеседников «Ведомостей» в Кремле уточнил, что пик пандемии может прийтись придется как раз на конец апреля. Сейчас в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Центризбиркоме решили не указывать дату на информационных плакатах и баннерах о всероссийском голосовании по поправкам из-за возможных изменений. Президент Владимир Путин также не исключал возможность переноса даты плебисцита, в ходе которого россиянам предложат ответить на вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».