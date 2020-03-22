Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Внеочередной противовирусный докфест «Новой» и «Артдокфеста». Смотрите из дома

Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить работу из-за коронавируса

Культура

 

Министерство культуры России рекомендовало всем кинотеатрам приостановить работу из-за распространения нового типа коронавируса.

В приказе, подписанном главой министерства Ольгой Любимовой, владельцам кинотеатров рекомендуется прекратить работу с 23 марта.

Ранее в связи со введением во всех регионах страны режима повышенной готовности Минкульт рекомендовал распространить аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других культурных организаций.

На данный момент в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, 191 из них – в Москве. В рамках профилактики распространения инфекции Роспотребнадзор потребовал перестать пускать посетителей в столичные фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
минкульт, кинотеатр, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera