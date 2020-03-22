Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить работу из-за коронавируса
Министерство культуры России рекомендовало всем кинотеатрам приостановить работу из-за распространения нового типа коронавируса.
В приказе, подписанном главой министерства Ольгой Любимовой, владельцам кинотеатров рекомендуется прекратить работу с 23 марта.
Ранее в связи со введением во всех регионах страны режима повышенной готовности Минкульт рекомендовал распространить аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других культурных организаций.
На данный момент в России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, 191 из них – в Москве. В рамках профилактики распространения инфекции Роспотребнадзор потребовал перестать пускать посетителей в столичные фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.
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