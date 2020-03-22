Активисты: обстрел вертолета на Шиесе мог быть фейком

Экоактвисты утверждают, что обстрел вертолета, доставлявшего топливо на Шиес, мог быть мистификацией, так как на его обшивке не обнаружилось следов пороховых газов, а сами повреждения были на борту ранее. Об этом пишут «Север.Реалии».

Известно, что полиция искала стрелявших в районе Мадмаса (Республика Коми) в поселке, где много охотников, владеющих зарегистрированным оружием, однако ни у кого не нашли ружья, из которого бы недавно стреляли.

Кроме того, источник «Новой газеты» в Коми утверждает, что пилот не смог точно указать место, где обстреляли машину, а экипаж не смог пройти проверку на детекторе лжи.

В случае, если факт ложного доноса подтвердится, уголовное дело может грозить экипажу. Тем не менее, пока официально полиция не отказывается от версии, согласно которой вертолет был обстрелян.

Напомним, СК по Коми возбудил в связи с этим уголовные дела по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

На станции Шиес Архангельской области более полутора лет продолжается конфликт между местными жителями и строителями свалки для московского мусора. 17 марта полиция сообщила, что вертолет, доставивший на стройку топливо, якобы обстреляли картечью.