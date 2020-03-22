При взрыве снаряда на военном складе под Мурманском ранены пять человек

Пятеро военнослужащих пострадали при взрыве артиллерийского боеприпаса на военном складе в Мурманской области, который находится недалеко от Североморска.

По предварительной версии, причина взрыва — нарушение техники безопасности при погрузке снарядов.

В пресс-службе Северного флота подтвердили инцидент и сообщили, что пострадавшие доставлены в госпиталь. По данным представителей Минобороны, угрозы жизни раненых нет. Командование Северного флота начало служебную проверку.