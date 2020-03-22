В Омске вновь прошла акция против поправок в Конституцию и обнуления сроков президентства

В гайпарке на улице Лизы Чайкиной, который находится нескольких остановках от центра Омска, прошла акция против поправок в Конституцию и обнуления сроков президентства Владимира Путина.

Фото: Георгий Бородянский

Акция заявлялась отделением «Яблока» как митинг, и была согласована с горадминистрацией, но 17 марта постановлением губернатора в регионе введен режим повышенной готовности к распространению коронавируса (на данный момент ни одного заболевшего в Омской области нет): руководству города рекомендовано «сократить проведение массовых мероприятий, допуская возможность только чрезвычайно важных и неотложных». Мэрия адресовала эту рекомендацию организаторам акции: те решили от нее не отказываться.

Поэтому акция прошла скорее в формате «собрания граждан»: помимо яблочников пришли на мероприятие представители левых движений и партий – коммунисты, «платошкинцы», «граждане СССР» и др. На пронизывающем ветру, совсем не мартовском (температура воздуха в Омске сегодня резко понизилась – с плюса до минус 4), они согревались спором: что делать — бойкотировать «плебисцит» по Конституции или голосовать против? Спорили жарко, на пределе голосовых связок: дискуссия вызвала интерес у сотрудников полиции, которых поначалу не было видно: они приблизились к протестантам со служебной собакой, однако вели себя деликатно — спора не прерывали.

В Омске прошла вторая акция против узурпации власти. Без задержаний pic.twitter.com/Q9sTQR6CnA — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 22, 2020

В итоге спорящие пришли к выводу, что при любой стратегии власть получит нужный ей результат — и по процентам одобрения, и по явке. Выход один: отменять это голосование, что могут сделать только члены УИК, если не захотят подвергать себя, своих близких и соотечественников рискам заболевания коронавирусом.

Член участковой избирательной комиссии от «Яблока» Елена Рубан отправила председателю ЦИК Элле Памфиловой заявление, в котором выразила опасение из-за проведения голосования на фоне пандемии. В заявлении (есть в распоряжении «Новой») отмечается, что при надомном голосовании опасность распространения заболевания не уменьшается. Поэтому Рубан призвала всех своих коллег по УИК отказаться от работы в комиссии 22 апреля: если все члены УИК, или большинство бойкотируют плебисцит, то голосование не состоится.

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля, указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. При этом глава государства выразил надежду, что россияне, несмотря на «непростую эпидемиологическую ситуацию», придут на избирательные участки и ответят на вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Президент, однако, не исключил и возможность переноса даты плебисцита.