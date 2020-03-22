В Москве задержали несколько участников одиночных пикетов против полицейского произвола

В Москве у здания МВД России на Житной улице задержали четырех участников одиночных пикетов против полицейского произвола. Об этом «Новой газете» сообщил один из задержанных, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов.

По его словам, все четверо сейчас находятся в ОВД «Якиманка». Как уточняет «ОВД-Инфо», помимо Иванова также задержали активиста Матвея Александрова, участницу «ОВД-Инфо» Наталью Баранову и еще одного молодого человека.

Как отмечает Иванов, сотрудники полиции обосновали задержание Александрова тем, что он присутствовал на акции на Лубянке в прошлую субботу, 14 марта.

«Меня тоже задержали на Житной, хотя у меня не было даже плаката. Очень мягко задержали, надо сказать, даже непривычно.Подошли целой толпой, потребовали паспорт. Объяснить требование не смогли, после чего провели в автозак», — рассказал Иванов.

14 марте у здания ФСБ на Лубянке должны были пройти пикеты против политических репрессий, однако практически сразу после начала акции начались жесткие задержания. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек. Среди них 78-летний правозащитник Лев Пономарев, к которого во время задержания избили полицейские.