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В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 367 человек

Общество

 

В России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом  COVID-19, общее число заболевших составило 367 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом, передает ТАСС. 

Отмечается, что 54 новых случаев заражения выявлены в Москве, еще по два — в Кировской области и республике Удмуртия, и по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Ранее Росавиация объявила об ограничении авиасообщения с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией, начиная с 23 марта. Рейсы в эти страны будут выполняться только из Москвы (и обратно в Москву). При этом российские авиакомпании смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза граждан России.

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