Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией

Росавиация объявила об ограничении авиасообщения с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией, начиная с 23 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все рейсы будут выполняться только из Москвы (и обратно в Москву) в столицы четырех государств, а в Индонезию можно будет прилететь только в Денпасар на острове Бали.

«Временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории России на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что российские авиакомпании смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза граждан России.

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На фоне распространения новой коронавирусной инфекции Россия закрыла авиасообщение со странами Европы, Китаем, Южной Кореей и Ираном. Многие авиакомпании начали отказываться от полетов за рубеж, так как границу закрывают и другие страны. Глава правительства Мишустин пообещал компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок, отсрочку налоговых платежей.