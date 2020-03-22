В Миассе пикету против поправок в Конституцию помешали активисты НОДа

В Миассе Челябинской области у городской администрации на пикет против поправок в Конституцию вышла председатель местного отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова.

Фото: Александр Шестаков – для «Новой»

По мнению Комковой, поправки в Конституцию нужны, но не такие и не таким образом принимаемые.

«Я против, потому что в 1993 году я голосовала за сохранение Советского Союза. Но нас тогда обманули, обманут и теперь. Я сама не знала, что делать голосовать или не голосовать. Но я проанализировала ситуацию и вспомнила, что в 1993 году было тоже самое. И тогда я поняла, что вообще не надо принимать в этом участие. Мы должны показать власти, что мы не согласны», — считает Комкова.

Фото: Александр Шестаков – для «Новой»

Спустя 10 минут после начала акции вокруг главной площади Миасса появилось пять пикетов активистов местного НОДа, призывающих поддержать конституционные поправки.

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля, указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. При этом глава государства выразил надежду, что россияне, несмотря на «непростую эпидемиологическую ситуацию», придут на избирательные участки и ответят на вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Президент, однако, не исключил и возможность переноса даты плебисцита.