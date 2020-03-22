Россия начала отправлять в Италию врачей и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом

Россия начнет отправлять в Италию самолеты с врачами и медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом «Новой газете» сообщили в Минобороны.

Сегодня, 22 марта, из аэродрома «Чкаловский» в Московской области вылетел первый военный самолет Ил-76 в Италию. Планируется, что всего самолеты доставят в Италию 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, в ходе которых стороны договорились о принятии Италией российских самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.

Напомним, что Италия — вторая после Китая страна по числу зараженных коронавирусом COVID-19. По последним данным, в Италии заболели более 53,5 тысячи человек, из них 4,8 тысячи умерли. Количество смертей объясняется нехваткой медицинского оборудования и специалистов. Так, врачам пришлось выбирать, кому именно из пациентов ставить аппарат искусственной вентиляции легких.