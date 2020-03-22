Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Внеочередной противовирусный докфест «Новой» и «Артдокфеста». Смотрите из дома

The Moscow Times: богатые россияне массово покупают аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Общество

 

Богатые россияне массово покупают аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы воспользоваться ими в случае заражения коронавирусом COVID-19. Об этом узнала газета The Moscow Times.

По словам неназванного собеседника газеты, чья семья владеет недвижимостью более чем на миллиард долларов, он купил один аппарат ИВЛ и пытается купить еще два, но не может этого сделать из-за высокого спроса. Лист ожидания на аппарат, который стоит 1,8 млн рублей, расписан на восемь месяцев, отмечает The Moscow Times. 

Сотрудники компаний, продающих ИВЛ, признали, что в последние две недели частные клиенты купили около 30% от общего объема продаж аппаратов. При этом несколько компаний рассказали, что распродали ИВЛ, и не знают, когда они вновь у них появятся.

По данным компании Headway, которая мониторит госзакупки, в государственных больницах по России около 42-43 тысяч аппаратов (29 штук на 100 тысяч жителей), 25% из которых находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. 

Аппараты ИВЛ помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии, которая наступает у ряда заразившихся COVID-19. В Италии из-за нехватки аппаратов врачам пришлось выбирать, кому именно из пациентов ставить ИВЛ. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera